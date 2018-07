Biathlon-Bundestrainer: „Wir haben gut trainiert“

Östersund (dpa) - Die Biathlon-Bundestrainer Uwe Müssiggang und Frank Ullrich starten optimistisch in den Olympia-Winter. „Wir haben gut trainiert, die Grundlagen sind geschaffen“, sagte Damen-Coach Müssiggang im Doppel-Interview der Deutschen Presse-Agentur dpa.

Alles in allem sei man „sehr zufrieden, wie es gelaufen ist bisher“, meinte Herren-Trainer Ullrich. „Zwei, drei Medaillen“ wollen die Männer bei den Olympischen Spielen gewinnen. Auch in Vancouver im Februar in jedem Rennen um Edelmetall zu kämpfen, ist das Ziel von Müssiggang: „Was dann am Ende dabei herauskommt? Wir werden sehen.“

Schon bald werden in Vancouver die Olympia-Medaillen vergeben. Mit welchen Erwartungen fliegen Sie nach Kanada?

Ullrich: „Noch ist es ja eine Zeit lang hin. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, wie es im Weltcup läuft. Aber natürlich fahren wir nicht nur nach Vancouver, um dabei zu sein.“ Müssiggang: „Ideal wäre, wenn wir dort unsere beste Leistung zeigen. Dann kann schon mal nicht mehr so viel schief gehen. Aber dass man wirklich auf den Punkt fit ist - dazu gehört schon auch immer ein bisschen Glück.“

Wie viele Medaillen wollen sie gewinnen?

Ullrich: „Wenn alles normal läuft und alle gesund durch den Winter kommen, wollen wir schon wieder zwei, drei Medaillen gewinnen.“ Müssiggang: „Unser Anspruch ist es, möglichst in jedem Rennen um die Podestplätze mitzukämpfen. Sowohl im Weltcup als auch bei Olympia. Was dann am Ende dabei herauskommt? Wir werden sehen.“

Wie wichtig ist ein guter Start in die Weltcup-Saison?

Ullrich: „Ein guter Start gibt natürlich Sicherheit und Selbstvertrauen. Es wird aber sicherlich auch den einen oder anderen geben, der noch ein wenig Zeit braucht. Das wissen wir. Deshalb werden wir uns nicht verrückt machen lassen. Wir haben ja auch einige junge Athleten dabei - die brauchen ganz einfach Zeit und müssen auch mal Fehler machen dürfen.“ Müssiggang: „Richtig. Wir haben gut trainiert, die Grundlagen sind geschaffen. Jetzt müssen wir wieder in die Wettkämpfe reinfinden.“

Wie zufrieden waren Sie mit der Vorbereitung?

Ullrich: „Die Mannschaft hat sich in den vergangenen Monaten unwahrscheinlich ins Zeug gelegt. Sowohl die Trainingsälteren als auch die jüngeren Athleten haben in jeder Trainingseinheit ihr Bestes gegeben. Alles in allem sind wir deshalb sehr zufrieden, wie es bisher gelaufen ist. Selbst bei Michael Greis sieht es inzwischen wieder richtig gut aus.“ Müssiggang: „Insgesamt sind wir recht zufrieden, was den Verlauf der Vorbereitungen betrifft. Größere Probleme hatte eigentlich nur Kathrin Hitzer, die zeitweise wieder wegen Schwierigkeiten mit dem Fuß aussetzen musste. Kurz vor Muonio erwischte es dann auch noch Andrea Henkel, die wegen eines Infekts ebenfalls pausieren musste. Beide sind aber mittlerweile wieder fit und gesund. Dass Magdalena Neuner nun kurzfristig absagen musste, ist natürlich schade. Wir machen aber sicher nicht den Fehler, Athleten ins Rennen zu schicken, die angeschlagen sind.“

Mit welchen Biathleten ist im Olympia-Winter zu rechnen?

Ullrich: „Das ist ganz schwer zu sagen. Ich könnte auf Anhieb mindestens 30 Sportler nennen, die in der Lage sind, auf das Podest zu laufen. Die Leistungsdichte hat in den vergangenen Jahren noch einmal zugenommen. Um unter die ersten Drei zu kommen, muss an dem Tag alles passen.“ Müssiggang: „Die Schweden schätze ich in diesem Jahr ganz stark ein, auch die Franzosen und natürlich Russland. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe Einzelkönner, mit denen zu rechnen ist.“

Werden Sie nach diesem Winter weiter das Team als Bundestrainer betreuen?

Ullrich: „Ich habe ja schon vor längerer Zeit bekanntgegeben, dass nach diesem Winter für mich Schluss ist.“ Müssiggang: „Und ich habe gesagt, dass ich erst einmal die Saison abwarten werde, ehe eine Entscheidung fällt. Es gab zwar bereits erste Gespräche und Ideen. Aber bis zum Frühjahr lasse ich mir alles offen.“

Interview: Volker Gundrum und Lars Reinefeld, dpa