Biathletinnen gerüstet: Großes Ziel Olympiasieg

Östersund (dpa) - Die deutschen Biathlon-Weltmeisterinnen haben sich im Olympia-Winter viel vorgenommen. „Wir alle“ wollen Olympiasiegerinnen werden, gibt Martina Beck in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur dpa das ganz große Ziel vor.

„Das wäre natürlich am schönsten. Aber wir werden sehen“, meint Andrea Henkel. „Für Gold muss alles passen. Aber eine Medaille haben wir uns wahrscheinlich alle vorgenommen“, sagt Kati Wilhelm. Und die beim Weltcup-Auftakt in Östersund krank fehlende Magdalena Neuner stellt fest: „Alle von uns waren schon Weltmeister, die anderen sogar schon Olympiasieger. Da ist es doch klar, dass die eigenen Ansprüche hoch sind. Aber erzwingen kann man das sicher nicht.“

Der Blick zurück auf den letzten Winter zeigt die Stärke der deutschen Skijägerinnen. „Sechs WM-Medaillen und 26 Podest-Platzierungen im Weltcup sind ein eindrucksvoller Beweis, dass die Damen von Bundestrainer Uwe Müssiggang das sehr hohe Niveau aus den Vorjahren halten konnten. „Mit unserer leistungsstarken Mannschaft, die sich zum Teil aus sehr jungen aber auch aus trainingsälteren Athletinnen zusammensetzt, sollten wir für die anstehenden Großaufgaben gut gerüstet sein“, meint Thomas Pfüller, der Generalsekretär und Sportdirektor des Deutschen Ski-Verbandes (DSV).

„Unser Anspruch ist es, möglichst in jedem Rennen um die Podestplätze mitzukämpfen. Sowohl im Weltcup als auch bei Olympia“, sagt Müssiggang. In Östersund starten neben Beck, Henkel und Wilhelm noch Juliane Döll (Öberhof), Miram Gössner (Garmisch), Simone Hauswald (Gosheim) und Kathrin Hitzer (Gosheim) - allesamt Anwärterinnen auf einen Platz in der Vancouver-Staffel und damit auf eine sichere Olympia-Medaille.

„Insgesamt sind wir recht zufrieden, was den Verlauf der Vorbereitungen betrifft“, sagt Müssiggang. „Vor allem deswegen, weil ich gesund durchgekommen bin. Das ist das Allerwichtigste“, meinte die Mittenwalderin Martina Beck. Die Wallgauerin Magdalena Neuner dagegen musste bei den ersten Weltcup-Rennen passen, trotzdem ist die 22-Jährige nicht unzufrieden: „Im letzten Sommer war ich ja ständig krank, das war diesmal viel besser. In Hochfilzen will ich auf alle Fälle wieder dabei sein.“

Die dreimalige Olympiasiegerin Kati Wilhelm aus Zella-Mehlis hat auf Bewährtes gesetzt. „Was das Training betrifft, haben wir uns ohnehin ziemlich an dem orientiert, was wir die vergangenen Jahre gemacht haben. Hätte ja auch wenig Sinn, ausgerechnet im Olympischen Winter all das in Frage zu stellen, was die ganze Zeit funktioniert hat.“

Kleinigkeiten hat dagegen Andrea Henkel verändert. Die sechsmalige Weltmeisterin aus Großbreitenbach hat mehr Wert auf Schnellkraft gelegt und mit den Bobfahrern trainiert. „Das heißt, wir sind einmal in der Woche an die Schanze marschiert und haben dort Ein- und Zweibein-Sprünge auf den Treppen trainiert. Ich war Gottseidank das erste Mal nicht dabei und konnte mich so schon ein wenig darauf einstellen, was auf mich zukommt. Andere von uns konnte erst einmal eine Woche lang nicht mehr geradeaus gehen.“