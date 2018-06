Beste Rasen-Qualität bei Bayer 04 und in Heidenheim

Die besten Fußball-Rasen in der vergangenen Saison haben Bundesligist Bayer 04 Leverkusen in der BayArena und Zweitligist 1. FC Heidenheim in der Voith-Arena geboten.

Dafür haben die Vereine den Preis „Pitch of the Year“ erhalten, wie die Deutsche Fußball Liga am Dienstag mitteilte. Die Auszeichnung wurde zum fünften Mal von einer Fachjury vergeben.

In der Bundesliga ging Platz zwei an Bayern München mit der Allianz Arena. Dritter wurde Vorjahressieger Borussia Dortmund mit dem Signal Iduna Park. Hinter Heidenheim kamen Darmstadt 98 und Arminia Bielefeld auf Rang zwei und drei. Die Preise werden bei der Tagung der Greenkeeper der Bundesliga und 2. Bundesliga am 11. September übergeben.

Ausgewählt wurden die Preisträger von einer dreiköpfigen Fachjury aus Mitgliedern der Deutschen Rasengesellschaft.

Mitteilung