Berthold kritisiert Stuttgart: VfB „fehlt Strategie“

Von Schwäbische Zeitung

Der Online-Versandhändler für Schuhe und Mode „Zalando“ zieht mit einem Outlet-Geschäft in das neue Einkaufsareal „Sedelhöfe“ beim Hauptbahnhof in Ulm. Gleichzeitig soll eine Filiale in der Konstanzer Altstadt an der Marktstätte entstehen. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt.

Demnach werde der Online-Händler in nächster Zeit insgesamt sechs zusätzliche Outlet-Geschäfte in Deutschland eröffnen – unter anderem in Stuttgart, und im Jahr 2020 auch in Konstanz und Ulm.