Bernd Karbacher traut Alexander Zverev Grand-Slam-Siege zu

Alexander Zverev kann aus Sicht des früheren Davis-Cup-Spielers Bernd Karbacher die hohen Erwartungen erfüllen.

„Er hat so viel Potenzial, und vor allem hat er ja auch noch Potenzial nach oben“, sagte der 51 Jahre alte ehemalige Tennisspieler der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn er noch das Spiel nach vorne ein bisschen entwickelt, sehe ich keinen Grund, warum er nicht Grand-Slams gewinnen soll und die Nummer eins der Welt werden soll.“

Karbacher zählte in den 90er Jahren zu den Top 30 der Welt. Der 22-jährige Zverev, Weltranglisten-Siebter, erreichte bei den Australian Open zuletzt erstmals ein Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Beim Qualifikationsspiel des deutschen Davis-Cup-Teams gegen Außenseiter Weißrussland am 6. und 7. März in Düsseldorf fehlt der wegen Turnieren in Amerika weilende Hamburger jedoch. Mit einem Sieg würde sich die DTB-Auswahl die Teilnahme an der Endrunde im November in Madrid sichern.

