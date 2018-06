Berliner Volleyballer stehen im Pokalfinale

Die Berlin Volleys haben im deutschen Volleyball-Pokal das Finale erreicht. In der Runde der letzten vier Mannschaften bezwangen die Hauptstädter die United Volleys mit 3:2 (25:20, 19:25, 25:23, 22:25, 15:11).

Im Endspiel am 28. Februar trifft Berlin nun in Mannheim auf den TV Bühl, der sich am Mittwoch gegen den Vorjahreszweiten Lüneburg durchsetzen konnte.

Im Halbfinale sahen die 3382 Zuschauer ein spannendes Duell auf Augenhöhe zwischen dem Tabellenführer und dem Zweiten der Bundesliga. Die Aufsteiger aus Rüsselsheim bewiesen eindrucksvoll, warum sie als neue Kraft in der deutschen Eliteklasse gelten. Das Team von Michael Warm brachte die BR Volleys immer wieder mit starken Aufschlägen in Bedrängnis - eine Qualität, mit der die Berliner ihre Gegner normalerweise ausspielen.

Mit ein bisschen mehr Abgeklärtheit hätte der Außenseiter auch eine Überraschung schaffen können. Im fünften Satz aber holten die BR Volleys einen 1:5-Rückstand auf und freuten sich am Ende ausgelassen über ihren ersten Finaleinzug seit 2014.