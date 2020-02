Berlin Volleys zum fünften Mal Pokalsieger - 3:0 gegen Düren

Von sbo

Fans von Kentucky Fried Chicken (KFC) im Schwarzwald können seit Freitag in Villingen-Schwenningen auf einem der über 100 Plätze im Restaurant oder auf der Terrasse Platz nehmen: Das neue Restaurant eröffnet KFC zusammen mit Franchisepartner Abraham Bulun, der bereits den Standort in Singen betreut.

„Auch in Süddeutschland erweitern wir stetig unser Restaurant-Netz. Im Rahmen der Expansions-Strategie von KFC Deutschland freuen wir uns, neben Singen und Freiburg jetzt auch in Villingen-Schwenningen vertreten zu sein“, so Marco ...