Berlin Volleys vor Meistertitel - 3:2 in Friedrichshafen

Die Berlin Volleys sind nur noch einen Sieg von deutschem Meistertitel entfernt, der VfB Friedrichshafen erlitt im Kampf um die 14. nationalen Meisterschaft unter seinem zum Saisonende scheidenden Trainer Stelian Moculescu einen herben Rückschlag.

Der deutsche Volleyball-Rekordmeister verlor die hochklassige zweite Playoff-Finalpartie mit 2:3 (25:13, 21:25, 23:25, 25:18, 17:19). Damit steht es in der Serie „Best of five“ zwischen den beiden Top-Teams 0:2. Berlin hatte die erste Begegnung zu Hause mit 3:1 gewonnen und kann nun im dritten Duell erneut in eigener Halle am Sonntag alles klar machen.

Der VfB erwischte vor 2 500 Zuschauern in der ZF-Arena einen perfekten Start und gewann den ersten Satz ungefährdet. Danach baute die Moculescu-Truppe aber stark ab und leistete sich viele Fehler, was die Berliner routiniert ausnutzten. Im dritten Durchgang führten die Schwaben schon 14:10, ehe sie erneut im Angriff und beim Aufschlag schwächelten. Die Volleys sicherten sich den Satz schließlich mit 25:23.

Im vierten Satz stabilisierte sich Friedrichshafen aber wieder und gewann diesen deutlich mit 25:18. Im Tiebreak sah der VfB nach einer 6:2-Führung zunächst wie der Sieger aus. Berlin kam aber heran. In einer dramatischen Schlussphase, in der beide Teams Matchbälle abwehrten, setzten sich schließlich die Volleys mit 19:17 durch.

