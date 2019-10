Berlin Recycling Volleys: Doppelt gut besetzt

Natürlich ist es nicht ganz einfach, nach einer Meistersaison – und dazu noch der vierten in Folge – das eine dunkle Wölkchen am strahlend blauen Himmel zu entdecken. Und doch erinnert man sich bei den Berlin Recycling Volleys noch ganz genau an den holprigen Saisonstart im Vorjahr mit drei Niederlagen in den ersten sieben Partien. „Ein guter Start wird wichtig sein, um nicht wieder früh unter Druck zu geraten“, warnte Kapitän Moritz Reichert deshalb auch vor dem Start. Der ist mit zwei Siegen in der Bundesliga geglückt – und nun wartet mit dem Supercup-Duell (Sonntag, 13.45 Uhr, in Hannover) gegen den VfB Friedrichshafen der erste Höhepunkt der noch jungen Saison.

Ein Spiel, das für Kaweh Niroomand aber noch keinesfalls zum Kräftemessen taugt. „Viel zu früh für eine echte Standortbestimmung“, sagt der Manager der Volleys. Denn erst am Freitag kehrten die drei World-Cup-Teilnehmer Benjamin Patch, Sergey Grankin und Jeffrey Jendryk zurück in die Hauptstadt, komplettierten den 13-köpfigen Kader. Ob das Trio aber schon am Sonntag ins Geschehen eingreifen wird, bleibt abzuwarten. Das Problem kennt auch VfB-Trainer Michael Warm, der bislang auf den neuen Mittelblocker Nehemiah Mote verzichten musste – der Australier war ebenfalls beim World Cup aktiv.

Rückkehrer adelt Hauptstadtclub

Berlin hat für seine World-Cup-Fahrer allerdings starken Ersatz: Bekanntlich haben die Volleys in Pierre Pujol und Grankin gleich zwei Weltklasse-Zuspieler in ihren Reihen, in Zugang Kyle Ensing auf der Diagonalen einen würdigen Patch-Vertreter und in Georg Klein einen zuverlässigen Mittelblocker. „Wir können vor dem Hintergrund, dass wir praktisch keine Vorbereitung hatten, ganz zufrieden mit dem Start sein“, fasst Niroomand das 3:1 bei den Netzhoppers und das anschließende 3:0 gegen die Helios Grizzlys Giesen zusammen. „Das hatte aber eher mit den individuellen Fähigkeiten der Spieler zu tun.“

Die Volleys sind in dieser Saison auf allen Positionen doppelt gut besetzt – ob auf der Diagonalen, in der Annahme oder vor allem im Zuspiel. „Wir haben verstärkt darauf geachtet, gute Wechselmöglichkeiten im Kader zu haben“, sagt Niroomand. Das betrifft vor allem die Schaltzentrale Zuspiel. Und Rückkehrer Pujol adelte den Hauptstadtclub zuletzt gleich doppelt. In einem Interview erklärte der 35-Jährige, der bereits bei acht Vereinen Regie führte, die Volleys seien der professionellste Club in Europa, vielleicht sogar auf der Welt. Und nirgendwo habe Pujol ein so begeisterungsfähiges Publikum erlebt. Fast 100 000 Zuschauer kamen in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend zu den 19 Heimspielen.

Manager Niroomand freut sich über Komplimente wie diese. „Aber dafür arbeiten wir hier auch alle sehr hart.“ Der Supercup fehlt allerdings noch in der umfangreichen Trophäensammlung der Volleys, wobei das Hauptaugenmerk wieder auf den drei anderen Wettbewerben liegt. „Es wäre wohl falsch, als deutscher Meister nicht auch in dieser Saison dieses Ziel anzustreben“, betont Niroomand. Im DVV-Pokal musste Berlin den Friedrichshafenern gleich dreimal hintereinander den Vortritt lassen, hier ist zumindest das Finale das erklärte Ziel der BR Volleys. Und das Abschneiden in der Champions League hänge, so glaubt der Manager, entscheidend von der Auslosung am kommenden Freitag ab. Die Konkurrenz hierzulande weiß jedenfalls genau: Gerade im April und Mai spielen die Berliner ihren besten Volleyball. Ganz gleich, ob der Saisonstart schwach, mittelmäßig oder wie jetzt gut war ...