Bericht: Mislintat könnte 2022 zum BVB zurückkommen

Seit bald zwei Monaten wird im Landkreis Neu-Ulm in den beiden Impfzentren in Weißenhorn und Neu-Ulm geimpft. Dort soll zumindest inzwischen der „Regelbetrieb“ laufen. Doch ganz rund läuft es offensichtlich nicht und das liegt nicht am fehlenden Vakzin. Vor allem das Impfzentrum in Neu-Ulm hat in der Bevölkerung keinen guten Stand.

„Eng und wenig einladend“ „Man schämt sich als Neu-Ulmer beinahe für dieses sogenannte Zentrum“, sagt Gerald Riedel aus Burlafingen.