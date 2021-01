Bericht: Mateta-Wechsel perfekt - Zum Medizincheck in London

Von Schwäbische Zeitung

Die Suche nach einem 78-jährigen Mann, der seit Montagmittag in Trossingen vermisst wurde, ist am Dienstag gegen 12.15 Uhr beendet worden. Der Vermisste wurde in einem Waldstück oberhalb der L 433 / K 5559 tot aufgefunden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Der Mann hatte am Montag gegen 14 Uhr seine Wohnung verlassen, um spazieren zu gehen. Üblicherweise lief er er täglich eine Strecke von 10 bis 15 Kilometern, so die Polizei.