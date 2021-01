Bericht: Dortmund gegen Wolfsburg ohne Moukoko

Borussia Dortmund muss im ersten Bundesliga-Spiel des Jahres am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellennachbarn VfL Wolfsburg wahrscheinlich auf Shootingstar Youssoufa Moukoko verzichten, kann aber wieder auf Torjäger Erling Haaland setzen.

Der 16 Jahre alte Moukoko werde dem BVB wegen Knie-Problemen sicher fehlen, berichtet die „Bild“. Moukoko hatte sich die Verletzung im Spiel bei Union Berlin (1:2) zugezogen, in dem er als jüngster Fußball-Profi der Bundesliga-Geschichte ein Tor erzielte. Dafür kehrt am Sonntag Haaland in den BVB-Sturm zurück. Der Norweger (zehn Tore in acht Liga-Spielen) hat seinen Muskelfaserriss auskuriert.

© dpa-infocom, dpa:210101-99-868705/2

Bericht bild.de