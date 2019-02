Eigentlich ist Tim Brunnhuber es ja schon gewohnt, dass seine Eishockeykarriere in den vergangenen Monaten rasant voranschreitet. Doch das, was dem Stürmer der Ravensburg Towerstars am Dienstagabend in der Eissporthalle Memmingen bevorsteht, lässt ihn dann doch nicht kalt. „Ich bin natürlich ein wenig aufgeregt, mein erstes Länderspiel zu bestreiten“, sagt der 20-Jährige vor der Partie des DEB-Perspektivteams gegen die Schweiz (ab 19.30 Uhr). Der neue Bundestrainer Toni Söderholm hat ihn als einen von 22 Spielern für diesen Test und den am darauffolgenden Abend in Bietigheim (ebenfalls gegen die Schweiz) nominiert.

So abgeklärt und selbstsicher ihn die Towerstarsfans in seiner ersten DEL2-Saison in Ravensburg bisher erlebten, so gelassen reagiert Tim Brunnhuber auf den nächsten, gar nicht mal so kleinen Karriereschritt: „Ich hätte selber nicht damit gerechnet, dass ich nach der U20-WM so schnell wieder international unterwegs bin. Aber es freut mich sehr.“ Das darf es ihn auch. Nach nicht einmal einer Spielzeit in Ravensburg hat Brunnhuber schon genügend Eindruck hinterlassen, dass er reif erscheint für größere Aufgaben. Bei den Towerstars spielte er sich früh in eine Position, in der er viel Verantwortung übernimmt. In 37 Saisonspielen sammelte er immerhin 13 Punkte (davon fünf Tore). Und im Dezember machte er in Füssen mit der U20 bei der WM mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. An der Bande als Co-Trainer: Toni Söderholm.

Söderholm und Brunnhuber trafen sich am Montag in Bietigheim, von wo es am Dienstag nach Memmingen geht, erstmals seit dem Aufstieg wieder. Der Ravensburger ist der einzige Spieler im Kader, der allein in der DEL2 spielt, alle anderen sind mindestens teilweise schon in der DEL im Einsatz. „Wir werden heute noch einmal aufs Eis gehen, um ein bisschen in den Reihen zu trainieren. Dann sollte ich bereit für morgen sein“, sagte Brunnhuber am Montag. Bereit für höhere Aufgaben.