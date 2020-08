Berater: Pogba bleibt bei Mancherster United

Der Lebensmittelhändler Feneberg wird seinen neuen Markt in der Paradiesstraße in Bad Saulgau am 24. September eröffnen. Das teilt das Unternehmen auf eine telefonische Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Damit bekäme die Innenstadt wieder einen wichtigen Einkaufsmarkt.

Der seit Februar laufenden Innenausbau befindet sich somit offenbar auf der Zielgeraden. Feneberg bietet seine Produkte auf einer Verkaufsfläche von 1200 Quadratmeter an.