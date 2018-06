Bengtsson siegt im Großen Preis von Redefin

Redefin (dpa) - Europameister Rolf-Göran Bengtsson hat beim internationalen Reitturnier in Redefin seine Klasse demonstriert und den Großen Preis der Springreiter souverän gewonnen.

Der in Schleswig-Holstein lebende Schwede setzte sich im Sattel von Carusso nach einem makellosen Ritt in 46,65 Sekunden mit großem Vorsprung durch. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Andreas Kreuzer aus dem niedersächsischen Steinfeld mit Chintan (51,18) und Andreas Ripke aus Steinfeld in Schleswig-Holstein mit Saqini (51,95).