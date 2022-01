Bengals werfen Titans aus den NFL-Playoffs

Die Cincinnati Bengals haben erstmals in ihrer Geschichte auswärts eine Playoff-Partie in der NFL gewonnen und spielen um den Einzug in den Super Bowl.

Die Mannschaft um Quarterback Joe Burrow gewann gegen die favorisierten Tennessee Titans 19:16 und trifft nun im Finale der AFC am kommenden Wochenende erneut auswärts entweder auf die Kansas City Chiefs oder die Buffalo Bills. Erst ein verwandeltes Field Goal mit auslaufender Uhr brachte die Entscheidung. Zuletzt standen die Bengals 1988 in einem Conference Final.

„Verrückter, verrückter Sieg. Unglaubliches Team. Wir haben am Ende einen Weg gefunden. Wir freuen uns und werden heute Abend feiern. Dann schauen wir morgen das Spiel und sehen, gegen wen wir spielen“, sagte Quarterback Burrow beim TV-Sender CBS. Über Kicker Evan McPherson meinte er. „Eis in seinen Adern. Dieser Typ ist unglaublich.“

In der engen und ausgeglichen Partie stand es nahezu das ganze letzte Viertel hindurch 16:16. Die Bengals waren bereits durch drei Field Goals mit einer knappen Drei-Punkte-Führung in die Pause gegangen und bauten sie auf 16:9 aus, ehe die Titans noch im dritten Viertel ausglichen. Dabei half dem Team auch das Comeback von Runningback Derrick Henry, der erstmals seit seinem Fußbruch am 31. Oktober wieder auf dem Platz stand. Die Titans schienen schließlich in der besseren Position, ehe ein Pass von Quarterback Ryan Tannehill 20 Sekunden vor dem Ende abgefangen wurde und den Bengals die Möglichkeit zum siegbringenden Field Goal gab.

