Benfica besteht Generalprobe für Schalke-Duell

Lissabon (dpa) - Schalkes nächster Champions-League-Gegner Benfica Lissabon hat die Generalprobe für das Duell am 29. September in Gelsenkirchen bestanden. Der portugiesische Meister gewann bei Maritimo Funchal auf der Insel Madeira mit 1:0 (0:0).

Das Tor des Tages schoss Außenverteidiger Fabio Coentrao in der 58. Spielminute. Mit dem dritten Saisonsieg rückten die „Adler“ mit nunmehr neun Punkten auf Platz fünf vor. „Wir sind im Kommen, werden immer besser“, freute sich Trainer Jorge Jesus. Der Rückstand auf Spitzenreiter und Erzrivale FC Porto beträgt aber weiterhin neun Zähler, da die Blau-Weißen den SC Olhanense vor eigenem Publikum mit 2:0 bezwangen und so den sechsten Sieg in Folge schafften.

Benfica strebt gegen Schalke den ersten Sieg auf deutschem Boden bei europäischen Fußball-Wettbewerben an. Bislang gab es in insgesamt 18 Aufeinandertreffen bei deutschen Teams zwölf Niederlagen und sechs Unentschieden. Die Portugiesen waren mit einem 2:0-Heimsieg über Hapoel Tel Aviv in die Champions League gestartet, während die Schalker bei Olympique Lyon eine 0:1-Niederlage erlitten.