Belgier Lukaku mit zwei Doppelpacks in Serie

Der Besitzer stellte in der Nacht, gegen 3 Uhr, den Brand seines Autos fest. Das Fahrzeug stand in einer frei zugänglichen Garage im Kellergeschoss des Mehrfamilienhauses in Ochsenhausen.

Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei stand der Pkw in Vollbrand.

Die Garage wurde durch den Brand ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Durch die Hitzeentwicklung schmolzen Rolläden und platzten Scheiben an den darüber liegenden Wohnungen.