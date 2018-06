Belgiens Alderweireld will Gruppensieg nicht herschenken

Von Deutsche Presse-Agentur und Jens Mende und Klaus Bergmann und Christian Kunz

In der Nachmittagshitze von Kasan müssen sich Deutschlands Weltmeister noch einmal mit aller Kraft gegen den historischen Thron-Sturz stemmen.

Das Ziel gegen Südkorea lautet: rein ins Achtelfinale und in ein emotionales Fußball-Hoch rauschen. Nach dem in letzter Sekunde geglückten Sieg gegen Schweden muss das Team von Bundestrainer Joachim Löw am Mittwoch (16.00 Uhr MESZ) nicht nur dem letzten Gruppengegner, sondern auch den äußeren Widrigkeiten trotzen, um den erstmaligen Vorrunden-K.