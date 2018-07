Beiersdorfer lobt neuen HSV-Sportdirektor Arnesen

Hamburg (dpa) - Dietmar Beiersdorfer hält Frank Arnesen für den richtigen Mann als Sportdirektor beim Hamburger SV. Der ehemalige HSV-Sportchef erwartet aber, dass auch der Däne den Umbruch beim norddeutschen Fußball-Bundesligisten nicht im Handumdrehen bewerkstelligen kann.

„Ich denke, dass Arnesen alle Voraussetzungen mitbringt. Aber das wird nicht in einem Jahr gehen. Das sind mehrere Etappen“, warnte der ehemalige HSV-Profi in einem „Bild“-Interview vor überzogenen Erwartungen beim nötigen Neuaufbau. Dennoch traut er Arnesen, der derzeit noch in Diensten des FC Chelsea ist und seinen Job an der Elbe am kommenden Montag antreten wird, die Aufgabe zu. „Er ist ein Fußball-Manager mit internationaler Erfahrung, vielen Kontakten und einem sehr guten Netzwerk.“

Dass es nach seiner Entlassung im Sommer 2009 mit dem Traditions-Club HSV sportlich bergab gehen würde, sei „vorhersehbar“ gewesen, so Beiersdorfer. „Es gab eine lange Zeit, in der sich um den sportlichen Bereich keiner inhaltlich kompetent gekümmert hat“, monierte der 47 Jahre alte Ex-Nationalspieler. Nun sei es wichtig, „dass die Clubführung in die gleiche Richtung marschiert und sich gegenseitig unterstützt“, meinte Beiersdorfer, dessen Engagement als Fußball-Chef bei Red Bull kürzlich von dem Getränke-Konzern beendet worden war.