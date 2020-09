Beierlorzer kritisiert zu frühe Trainer-Rauswürfe

Die kommenden beiden Wochen müssen die Kinder und ihre Erzieherinnen aus zwei Gruppen des katholischen Kindergartens St. Maria in Hohentengen zuhause bleiben. Eine Erzieherin war positiv auf das Coronavirus getestet worden, was eine Quarantäne für ihre Kontaktpersonen in der Einrichtung nach sich gezogen hat. Die bislang vorliegenden Testergebnisse von Kindern und Personal sind allesamt negativ.

Bürgermeister Peter Rainer ist am Donnerstagabend vom Gesundheitsamt des Landkreises Sigmaringen darüber informiert worden, dass im ...