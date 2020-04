Bei den Green Bay Packers kündigt sich das Ende einer Ära an

2005 kam Aaron Rodgers als junger Quarterback zu den Green Bay Packers. Der inzwischen 36-jährige Footballstar startete bei seinem neuen Team eine Ära und beerbte die Spielmacher-Legende Brett Favre. Auf den Tag 15 Jahre nach der Verpflichtung von Rodgers haben die Packers bei der Talenteziehung der National Football League (NFL) für die einzige, dafür umso größere, Überraschung gesorgt. Green Bay entschied sich statt für einen Wide Receiver für einen jungen Quarterback – und könnte damit das Ende der Rodgers-Ära eingeleitet haben.

An 26. Stelle wählten die Packers im NFL-Draft den 21-jährigen Quarterback Jordan Love. „Ich bin super aufgeregt“, sagte Love dem TV-Sender ESPN. „Ich kann eine Menge lernen von Aaron Rodgers.“ Rodgers gilt als einer der besten Quarterbacks in der Geschichte der stärksten Football-Liga der Welt. Unmittelbar nach der Entscheidung gab es erste Spekulationen, dass die New England Patriots Rodgers als Nachfolger von Tom Brady verpflichten könnten. Der 43 Jahre alte Superstar und sechsmalige Super-Bowl-Sieger hatte die Patriots nach 20 Jahren in Richtung Tampa Bay Buccaneers verlassen. Gerechnet worden war eher damit, dass sich Green Bay mit einem der vielen Wide-Receiver-Talente der diesjährigen Draft verstärken würde, um so Rodgers in der kommenden Saison eine Anspielstation mehr bieten zu können. Stattdessen bekam der 36-Jährige Konkurrenz auf seiner Position.

Der Rest des Abends verlief ohne Überraschungen. Statt eines Abends mit Feuerwerk und Bootsfahrten in Las Vegas arbeiteten alle Trainer und Manager wegen der Corona-Pandemie von zu Hause und waren via Internet, Telefon und Handy in Kontakt. Große technische Pannen gab es nicht. Wie erwartet entschieden sich die Cincinnati Bengals, mit nur zwei Siegen aus 16 Spiele das schlechteste NFL-Team der Saison 2019/20, mit dem ersten Pick für Quarterback Joe Burrow. Er warf 60 Touchdown-Pässe, wurde zum besten College-Footballspieler der USA gekürt und hatte mit der Louisiana State University die nationale Meisterschaft gewonnen. „Ein Traum wird wahr“, sagte Burrow bei ESPN.

Burrow war der erste von drei Quarterbacks unter den ersten sechs ausgewählten Spielern. Die Miami Dolphins entschieden sich für Tua Tagovailoa, dem ein herausragendes Talent bescheinigt wird, der aber wegen einer Hüftverletzung auch als fraglich galt. Die Los Angeles Chargers wählten Justin Herbert als Spielmacher. Letztlich stand aber alles im Schatten der überraschenden Verpflichtung der Green Bay Packers.