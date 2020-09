Behrens/Tillmann verpassen knapp den Titel

Kim Behrens und Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-EM in Lettland die Sensation knapp verpasst.

Das Duo aus Münster unterlag in Jurmala im Finale mit 1:2 (21:18, 14:21, 16:18) gegen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz. Im eigens für das Turnier errichteten Stadion am Ostseestrand zeigten Behrens/Tillmann vor etwa 1000 Zuschauern eine starke Leistung, die am Ende aber nicht ganz zum großen Coup reichte. Das unterlegene Duo, das erst nach dem Verzicht des Nationalteams Karla Borger und Julia Sude in den EM-Kader nachgerückt war, bekommt für Rang zwei ein Preisgeld von 15.000 Euro.

Behrens/Tillmann hatten sich im Halbfinale mit 2:0 gegen Nadeschda Makrogusowa und Swetlana Cholomina aus Russland durchgesetzt. Die Russinnen sicherten sich den dritten Platz. Sie besiegten im kleinen Finale Barbora Hermannova und Marketa Slukova aus Tschechien mit 2:0 (25:23, 21:18). Für die anderen deutschen Damen-Duos war die EM bereits am Samstag im Viertelfinale beendet gewesen.

Die Medaillen-Entscheidung bei den Männern fällt am Sonntag ohne deutsche Beteiligung. Alle vier Teams waren bereits nach der Vorrunde ausgeschieden.

