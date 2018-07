Behörden wollen Landis-Anschuldigungen nachgehen

New York (dpa) - Die Doping-Anschuldigungen von Radprofi Floyd Landis führen zu weiteren Untersuchungen. Der Rad-Weltverband UCI erklärte, er habe vier nationale Verbände aufgefordert, Nachforschungen anzustellen.

Zuvor wies die UCI die Anschuldigungen von Landis gegenüber Lance Armstrong sowie weiteren Fahrern erneut zurück. UCI-Chef Pat McQuaid hatte am Rande des Giro d'Italia allerdings eingeräumt, 2002 das Angebot von Armstrong über eine Spende in Höhe von 100 000 Dollar angenommen zu haben. Von dem Geld, das jedoch erst 2005 auf Nachfrage floss, hatte der Verband ein medizinisches Analyse-Gerät angeschafft.

Landis hatte neben Armstrong auch seinen US-Landsleuten Levi Leipheimer, George Hincapie und David Zabriskie unterstellt, während ihrer Zeit beim Team US Postal gedopt zu haben. In diesen Fällen ermittelt nun der US-Radsport-Verband. Laut UCI sind auch die Verbände Belgiens, Kanadas, Australiens und Frankreichs am Dienstag mit Ermittlungen beauftragt worden.

Grund sind die Beschuldigungen gegenüber dem aus Belgien stammenden einstigen US-Postal-Teamchef Johan Bruyneel, dem Australier Matthew White, dem Kanadier Michael Barry und dem Belgier John Lelangue, der beim französischen Verband lizenziert ist. Lelangue war einst für das Schweizer Phonak-Team mit Landis tätig und fungiert nun als Sportdirektor des BMC-Teams.

Landis behauptet, positive Tests von der Tour de Suisse 2001 seien nicht öffentlich gemacht worden. Dem widersprach die UCI in einer Mitteilung. Keiner der positiven EPO-Tests von 2001 bis 2003 stamme von Fahrern der fraglichen Schweiz-Rundfahrt. „Die UCI bekräftigt die totale Transparenz ihrer Anti-Doping-Tests und lehnt kategorisch jeden Verdacht in Bezug auf die Verschleierung der Ergebnisse ab“, hieß es weiter. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) habe nun eine Kopie aller Berichte über positive Analysen erhalten. Darüber hinaus wurden alle Analysen der Tour de Suisse 2001 zum Olympischen Komitee der Schweiz gesandt, teilte die UCI mit.

In den USA wird einem Bericht der „New York Times“ zufolge erwogen, die Ermittlungen nach Landis' Aussagen um die Punkte Betrügerei und Verschwörung ausweiten. Die Tageszeitung beruft sich auf zwei in die Untersuchungen eingebundene Personen. Dabei gehe es unter anderem darum, ob Geld des Postdienstleisters US Postal dazu genutzt wurde, Dopingmittel für die Fahrer des Teams zu besorgen.

Die Firma war von 1996 bis 2004 Hauptsponsor der Mannschaft um den siebenmaligen Tour de France-Sieger Armstrong, der Doping stets bestritten hat. Auch die anderen Ex-Kollegen von Landis, der jüngst Doping bei seinem Tour-Sieg 2006 zugegeben hatte, wehren sich gegen dessen Vorwürfe. Landis, dem der Erfolg wieder aberkannt wurde, hat nach eigenen Angaben keine Beweise für seine Anschuldigungen.

Die Untersuchungsbeamten in den USA wollen sich auch mit einem Vertrag zwischen Armstrong und der Firma S.C.A. Promotions beschäftigen. Letztere hatte sich 2004 geweigert, einen Bonus von fünf Millionen Dollar an den Amerikaner zu zahlen, nachdem dieser in einem Buch des Dopingmissbrauchs beschuldigt wurde. Armstrong hatte daraufhin S.C.A. Promotions verklagt. Die Agentur musste letztlich die fünf Millionen Dollar sowie zusätzlich eine Strafe von zweieinhalb Millionen Dollar zahlen.