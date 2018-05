Begeisterte Parade der Philadelphia Eagles

Vor vielen hunderttausend begeisterten Fans haben die Philadelphia Eagles am Donnerstag in ihrer Heimatstadt den Sieg beim Super Bowl gefeiert.

Bei strahlendem Sonnenschein zogen die Football-Stars mit insgesamt 17 Bussen durch die stark gesicherte Stadt - nach dem historischen Sieg gegen die New England Patriots war es in der Nacht zum Montag zu Ausschreitungen und Plünderungen in der Stadt gekommen. Hunderte Polizisten und Polizeifahrzeuge säumten die Straßen.

Die in Philadelphia vorherrschende Farbe des Tages war das Grün der Eagles. „Thank you Fans“, stand auf einem der Busse, der erste Wagen der Mannschaft trug eine Konfettikanone. Unter begeisterten „Fly, Eagles, fly!“-Sprechchören machte sich das Team auf seinen gut acht Kilometer langen Weg.

Fernsehen und Live-Streams zeigte vor Freude weinende Fans, Philadelphia hatte nie zuvor die Krone des American Football gewonnen. Angeführt von Chefcoach Doug Pederson und Ersatz-Quarterback Nick Foles hatten die Eagles in der Nacht zum Montag die favorisierten Patriots um Quarterback Tom Brady mit 41:33 besiegt.

US-Medien schätzten die Menge der Feiernden am Donnerstag auf deutlich über eine Million. Die Parade war ursprünglich für Mittwoch geplant, aber wegen schlechten Wetters verschoben worden.

