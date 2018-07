Beerbaum organisiert Reitturnier in Peking

Peking (dpa) - Ludger Beerbaum organisiert mit einem chinesischen Geschäftspartner ein hochkarätiges Reitturnier im Olympiastadion von Peking.

„Das birds nest wird dafür von 70 000 auf 30 000 Plätze umgebaut“, sagte der viermalige Olympiasieger aus Riesenbeck vor der Veranstaltung in der als „Vogelnest“ bezeichneten Arena am Wochenende. Abgesehen von den Olympischen Spielen in Hongkong gab es noch nie ein so großes Turnier in China.

Beerbaum hat Kontakt nach China, seitdem Huang Zuping vor drei Jahren bei ihm trainiert hat. „Ich habe seitdem Pferde nach China verkauft“, berichtete der Profi. Bei dem Bejing International Grand Prix sollen davon einige im Einsatz sein.

Die ausländischen Teilnehmer bekommen Pferde gestellt. 30 chinesische und 10 europäischen Reiter starten in Peking, darunter auch Europameister Kevin Staut (Frankreich). Aus Deutschland sind zudem Marcus Ehning (Borken), Marco Kutscher (Riesenbeck), Meredith Michaels-Beerbaum (Thedinghausen) und Christian Ahlmann (Marl) angereist.