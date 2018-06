Beckenbauer: „Pep wird seine Gefühle im Griff haben“

Franz Beckenbauer ist überzeugt davon, dass sich Trainer Pep Guardiola bei der Rückkehr mit dem FC Bayern München in dessen Heimat Barcelona nicht zu sehr von Emotionen leiten lässt.

„Ich bin sicher, er wird seine Gefühle im Griff haben“, sagte Bayern Münchens Ehrenpräsident Beckenbauer der „Bild“-Zeitung. „Pep ist ein sehr emotionaler Mensch, aber er ist noch mehr Profi.“ Am Mittwochabend tritt der deutsche Fußball-Rekordmeister im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Barcelona an. Es ist das erste Mal, dass Guardiola auf seinen ehemaligen Verein trifft.

„Der FC Barcelona war alles in meinem Leben, aber ich bin hier, um zu gewinnen“, hatte Guardiola schon am Dienstag bei der Pressekonferenz gesagt. Es sei „wunderschön“, nach Barcelona zurückzukehren: „Aber ich bin nicht hier als Hommage, sondern um meine Arbeit zu tun, mit Bayern München das Finale zu erreichen.“ Der 44-Jährige war fast 30 Jahre als Spieler und Trainer eng mit dem FC Barcelona verbunden und wird in seiner katalanischen Heimat noch immer verehrt. Er führte den Club zwischen 2008 und 2012 als Coach zu 14 Titeln. Seit 2013 trainiert er den FC Bayern.

Zentraler Spieler bei Barça ist nach Ansicht von Beckenbauer der Argentinier Lionel Messi. „Messi ist der, der alles entscheiden kann, man muss versuchen, ihn zu eliminieren“, sagte er und erinnerte an die erfolgreiche Weltmeisterschaft des DFB-Teams: „Das ist uns im WM-Finale ja auch gelungen.“

