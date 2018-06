Beck und Ochs fehlen bei 1899 Hoffenheim verletzt

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist 1899 Hoffenheim muss in den kommenden Tagen im Training auf seine beiden Verteidiger Andreas Beck und Patrick Ochs verzichten.

Beck leidet an einer Kniereizung und soll erst ab Mitte der kommenden Woche wieder mit dem Rest des Teams trainieren können. Neuzugang Ochs, der Beck auf der rechten Abwehrseite vertreten könnte, hat sich eine Adduktoren-Zerrung zugezogen. Das teilte der Verein mit.

Ochs war erst in der vergangenen Woche vom VfL Wolfsburg nach Hoffenheim gewechselt. Der 28-Jährige glaubt aber trotz des schwachen Saisonstarts mit zwei Niederlagen in der Bundesliga und einem peinlichen Aus im DFB-Pokal an eine baldige sportliche Wende bei seinem neuen Verein. „Ich weiß um die Qualität der Mannschaft. Der aktuelle Tabellenplatz ist nur eine Momentaufnahme“, sagte er.