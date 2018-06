Beck und Barthel in Antwerpen in Runde zwei

Mona Barthel und Annika Beck haben beim Tennisturnier in Antwerpen die zweite Runde erreicht. Die 24 Jahre alte Barthel setzte sich gegen die belgische Qualifikantin Klaartje Liebens mit 6:2, 6:0 durch und muss sich nun mit der an Nummer eins gesetzten Eugenie Bouchard messen.

Die 20 Jahre alte Beck gewann zuvor ihr Auftaktduell gegen die Südtirolerin Karin Knapp mit 6:3, 6:1. Sie trifft nun auf die Siegerin der Partie zwischen Karolina Pliskova aus Tschechien und der Kroatin Mirjana Lucic-Baroni. Beck und Barthel sind bei dem WTA-Hartplatzturnier in Belgien die deutschen Spielerinnen drei und vier im Achtelfinale, nachdem die an Nummer zwei und drei gesetzten Angelique Kerber und Andrea Petkovic in der ersten Runde je ein Freilos hatten.