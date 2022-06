Beck gewinnt WM-Silber über zehn Kilometer im Freiwasser

Leonie Beck hat bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Budapest die Silbermedaille über zehn Kilometer im Freiwasser gewonnen.

Nach Auswertung des Zielfotos wurde die Niederländerin Sharon van Rouwendaal zur Siegerin erklärt. Auch Olympiasiegerin und Fünf-Kilometer-Weltmeisterin Ana Marcela Cunha aus Brasilien war in dem dramatischen Endspurt nach 2:02 Stunden im Lupa-See noch dabei und wurde Dritte. Lea Boy belegte Rang acht.

Beck schwamm nach ihrem vierten Rang über fünf Kilometer viel offensiver und sah 200 Meter vor dem Ziel wie die Siegerin aus. Doch van Rouwendaal hatte die größere Endgeschwindigkeit und schlug fünf Zehntelsekunden vor der Staffel-Weltmeisterin aus Deutschland an. „Eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft ist wirklich top. Am Ende braucht man auch das Quäntchen Glück. Aber Zweite in diesem Feld ist wirklich sehr, sehr gut“, sagte Beck.

© dpa-infocom, dpa:220629-99-843060/2