Becherwurf-Skandal – Die Fans müssen ihr Schweigen brechen

Eine Weisheit des Fußballs besagt, dass die besten Schiedsrichter jene sind, über die man nicht redet. Im besten Fall werden sie nicht wahrgenommen, gerade weil sie ihre Arbeit so souverän und unauffällig ausgeführt haben. Doch muss die spielleitende Zunft an dieser Stelle im Mittelpunkt stehen.

Da hätten wir zuvorderst Christian Gittelmann, der beim Bundesligaspiel in Bochum – zur Schande aller das Stadionerlebnis liebenden Fans – von einem Bierbecher am Kopf getroffen wurde. Die beste Nachricht vorweg: Gittelmam geht es trotz Schädelprellung und Schleudertrauma den Umständen entsprechend. „Ich hatte gerade mit ihm Kontakt. Er hat noch ein bisschen Kopfschmerzen. Aber ich denke mal, er ist auf dem Weg der Besserung“, sagte DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich. Doch sollte dieser Fakt nicht über die Folgen hinwegtäuschen, die aus dem Vorfall erwachsen müssen. Denn an einem Wochenende, in dem eigentlich die fast vollständige Rückkehr der Fans in die Arenen gefeiert werden sollte, steht die jämmerlichste Ausprägung eben jener wieder einmal im Mittelpunkt und lässt bei vielen Teilzeit-, beziehungsweise Sporadisch-Sportnachrichten-Konsumenten einen alten Eindruck aufleben: „Fans zurück, Probleme zurück“. Da ist es nur leicht beruhigend, dass die Suche nach dem Täter auf Hochtouren läuft. „Wir versuchen, bestmöglich die Behörden und die Polizei zu unterstützen“, sagte Bochums Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz: „Wir haben einen Aufruf gestartet, damit sich Zeugen melden.“ Laut VfL-Vorstandsboss Hans-Peter Villis haben das bereits „einige“ getan. Dieser Fakt ist es, der Hoffnung spendet. Denn statt es wieder einmal auf Einzelfälle und einige Dummköpfe zu schieben, muss sich unter allen Normalfans durchsetzen, solche Störenfriede aktiv aus ihren Reihen zu entfernen. Ein Schweigegelübte oder falsch verstandene Solidarität führt bloß dazu, dass Straftäter weiterhin denken, sie könnten in der Masse untertauchen. Damit wir uns richtig verstehen, Emotionen, auch Wut, Pfiffe, manch unflätiges Wort, können im Stadion verziehen werden und bilden unter anderem das Gesamtkonstrukt an Atmosphäre, das in bestimmten Augenblicken ein Stadion kochen lässt. Doch Becher- oder Feuerzeugwürfe, gar rassistische Beileidigungen und weitere Ausfälle unterster Schublade sind Straftaten. Hier sollten alle Fußballenthusiasten zusammenstehen, um weiteren Schaden für das ohnehin angekratzte Images des Profifußballs abzuwenden und gemeinsam eine bessere Zukunft zu schaffen. Der be- und getroffene Gittelmann fordert seinerseits harte Strafen. „Eine flächendeckende Null-Toleranz-Politik mit einem klar definierten und für alle im Vorfeld bekannten und harten Strafmaß sollte ausgearbeitet werden“, sagte Gittelmann, nur so seien „Gewalttaten“ gegen Unparteiische – vor allem auch „auf den Amateurplätzen“ – zu vermeiden. Abschreckung, die aufgrund der in den vergangenen Jahren erlebten Vorfälle längst überfällig ist.

Ebenfalls überfällig, dass die Referees endgültig verinnerlichen, dass sie allein entscheiden und die Technik lediglich ein Hilfsmittel für ihre Arbeit ist. Denn jene ist nicht gefeit vor Fehlern, wie Felix Zwayer erleben musste. Nach einem Kopfball von Moussa Niakhate in der 15. Minute hatte der Schiri beim Spiel zwischen dem FSV Mainz und Arminia Bielefeld (4:0) auf seiner speziellen Armbanduhr ein Signal von der Torlinientechnik erhalten. Dabei hatte der Ball die Linie gar nicht vollständig überschritten. Mit kurzer Verzögerung gab der Unparteiische das Tor zum vermeintlichen 2:0 zunächst, korrigierte die Entscheidung aber nach Ansicht der Videobilder. Der Zwayer, der zuletzt aufgrund von Anfeindungen sogar über sein Karriereende nachgedacht hatte, zeigte eine überzeugende Vorstellung. „Ich musste und sollte nicht raus. Ich wollte unbedingt, weil ich mir selbst ein Bild davon machen wollte. Ich hatte selbst eine klare Wahrnehmung, und es war für mich unwahrscheinlich, dass ich mich so getäuscht habe“, betonte der Unparteiische. Es habe „unheimlich gut getan, mit einem klaren Bild zurück aufs Feld zu gehen und es den Spielern und Beteiligten zu erklären“. Die Ursache war tatsächlich ein technischer Fehler – über den ebenfalls noch geredet werden sollte.