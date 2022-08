Beach-Volleyball-EM: Walkenhorst/Lippmann mit erstem Sieg

Olympiasiegerin Kira Walkenhorst und ihrer Interims-Partnerin Louisa Lippmann ist der erste Sieg bei der Beach-Volleyball-EM gelungen. Das Duo gewann in München sein zweites Gruppenspiel gegen Monika Paulikiene und Erika Kliokmanaite aus Litauen mit 21:15, 17:21, 15:12.

Durch den Erfolg wahrten Walkenhorst und Lippmann ihre Chance, über die Zwischenrunde noch ins Achtelfinale einzuziehen. Ihr erstes EM-Spiel hatten die beiden Deutschen gegen die Schweizer Titelverteidigerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli verloren.

Der Einzug in die K.o.-Runde wären für die 31-jährige Walkenhorst und die von der Halle in den Sand gewechselte 27-jährige Lippmann schon ein Erfolg. Sie spielen mit einer Wildcard bei der EM. Die einstige Weltklasse-Hallenspielerin Lippmann soll an der Seite von Walkenhorst Erfahrungen sammeln und von ihr lernen. Im kommenden Jahr wird die Neu-Hamburgerin mit Walkenhorsts früherer Gold-Partnerin Laura Ludwig zusammenspielen.

Wie Walkenhorst und Lippmann müssen auch Svenja Müller und Cinja Tillmann den Umweg über die Zwischenrunde nehmen, um das Achtelfinale zu erreichen. Die WM-Dritten aus Hamburg verloren gegen die Spanierinnen Daniela Alvarez und Tania Moreno mit 14:21, 21:19, 12:15 und verpassten den direkten Einzug in die Runde der letzten 16.

© dpa-infocom, dpa:220817-99-417405/2