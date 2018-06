Beach-Duo Ludwig/Walkenhorst startet erst im Mai

Das deutsche Beachvolleyball-Nationalduo Laura Ludwig und Kira Walkenhorst will nach einer verlängerten Vorbereitung erst im Mai in die neue Saison einsteigen.

„Für uns ist es wichtig, nachdem Kira so lange ausgefallen war, einiges aufzuarbeiten und uns auf uns zu konzentrieren“, erklärte die 29 Jahre alte Ludwig, der mit ihrer Partnerin im Vorjahr in Shanghai der erste Grand-Slam-Sieg für ein deutsches Frauen-Damen überhaupt gelungen war.

Später erkrankte die 24-jährige Walkenhorst an Pfeiffer'schen Drüsenfieber und musste ein halbes Jahr pausieren. „Unsere Trainingslager haben wir so gewählt, dass sie nicht weit weg sind und dass wir immer wieder nach Hause kommen, auftanken und abchecken, wie sich das Training so auswirkt“, erklärte die Hamburgerin Ludwig am Dienstag auf dem Internetportal „beach-volleyball.de“.

Ludwig/Walkenhorst gehören zu den fünf vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) für 2015 berufenen Nationalteams. Bei den Frauen bekamen wie im Vorjahr auch die für Essen startenden Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Berlin) und die Meisterinnen Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart) diesen Status. Bei den Männern gehen in diesem Jahr die deutschen Meister Jonathan Erdmann/Kay Matysik (Berlin) und Alexander Walkenhorst/Stefan Windscheif (Iserlohn) als Nationalduos an den Start. Die internationale Saison, mit der die Qualifikation für Olympia 2016 startet, beginnt am 21. April mit einem Weltserien-Turnier im chinesischen Fuzhou.

Internetportal beach-volleyball.de