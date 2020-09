Beach-Duo Behrens/Tillmann steht im EM-Finale

Kim Behrens und Cinja Tillmann haben bei der Beachvolleyball-EM in Lettland das Finale erreicht. Das Duo aus Münster setzte sich in Jurmala in der Vorschlussrunde mit 2:0 (21:19, 21:17) gegen Nadeschda Makrogusowa und Swetlana Cholomina aus Russland durch.

Das einzige im Wettbewerb verbliebene deutsche Damen-Team überzeugte im eigens am Ostseestrand errichteten Stadion durch ein starkes Spiel. Im Endspiel treffen Behrens und Tillmann nun entweder auf die Tschechinnen Barbora Hermannova und Marketa Slukova oder Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz.

Für die anderen deutschen Damen-Duos war die EM im Viertelfinale beendet. Olympiasiegerin Laura Ludwig musste wegen einer Rückenverletzung mit ihrer Partnerin Margareta Kozuch gegen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré aus der Schweiz beim Stand von 1:1 (21:17, 16:21) und 4:11 im entscheidenden dritten Satz aufgeben. Das Nationalteam Victoria Bieneck und Isabel Schneider schied durch eine 1:2 (26:28, 21:12, 12:15)-Niederlage gegen Barbora Hermannova und Marketa Slukova aus Tschechien aus.

© dpa-infocom, dpa:200919-99-624134/6

