BBL-Chef: Corona-Hilfen fließen

Nach den Vorwürfen um tierschutzrechtliche Verstöße gegen einen Biberacher Schlachthofbetreiber fordert die SPD-Landtagsfraktion Baden-Württemberg den Rücktritt von CDU-Landwirtschaftsminister Peter Hauk.

„Herr Hauk muss zurücktreten, weil er in den letzten zwei Jahren immer wieder behauptet hat, es sei alles in Ordnung in den Schlachthöfen. Jetzt wurde in mehreren Fällen das Gegenteil bewiesen“, sagt Jonas Weber, tierschutzpolitischer Sprecher der SPD-Landtagsfraktion.