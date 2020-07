Bayerns Danilo Barthel vor Wechsel zu Fenerbahce

Der FC Bayern und die Basketball-Bundesliga verlieren voraussichtlich einen ihrer besten deutschen Profis. Nationalspieler Danilo Barthel steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Fenerbahce Istanbul, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

Zuvor hatten das Portal „eurohoops.net“ und das Fachmagazin „BIG - Basketball in Deutschland“ darüber berichtet. Der Vertrag des 28-Jährigen in München lief aus. Nach dpa-Informationen winkt Barthel beim türkischen Spitzenverein nun ein äußerst lukrativer Vertrag.

Noch zuletzt waren die Bayern und ihr Kapitän in guten Gesprächen über eine Vertragsverlängerung. Barthel selbst sagte in dieser Woche bei Sport1, dass er sich in München wohl fühle: „Ich sehe das Potenzial des Standorts und des Vereins, sowie das Potenzial der Basketballbranche hier. Der Rest wird sich zeigen.“

Bayerns Medienchef Andreas Burkert sagte auf Anfrage: „Danilo ist seit Monatsbeginn Free Agent, eine Entscheidung über seine sportliche Zukunft wird er sicherlich in den nächsten Tagen treffen.“

Nachdem die Münchner zuletzt die dritte deutsche Meisterschaft in Serie verpasst hatten, könnte Barthel in Istanbul um die kontinentale Krone in der Euroleague mitspielen. In den vergangenen fünf Jahren erreichten die Türken jedes Mal das Final-Four-Turnier, wurden 2017 Champion und 2016 sowie 2018 jeweils Zweiter.

Zuletzt musste Fenerbahce aber unter anderem die Weggänge von Routinier Luigi Datome (Olimpia Mailand) und des ehemalige NBA- und Bayern-Profis Derrick Williams (Valencia) verzeichnen. Barthel dürfte deshalb als möglicher Ersatz ins Auge gefasst worden sein.

