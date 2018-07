Bayern weiter ohne Sieg - HSV erklimmt Spitze

Der FC Bayern München wartet weiter auf seinen ersten Sieg in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga.

Während der Hamburger SV durch einen 4:1-Heimerfolg gegen Borussia Dortmund mindestens für ein paar Stunden die Tabellenführung vor Eintracht Frankfurt (1:1 gegen den 1. FC Nürnberg) übernahm, kam der Rekordmeister aus Bayern erneut nicht über ein Remis hinaus. Eine Woche nach dem 1:1 in Hoffenheim trennte sich die Truppe von Louis van Gaal mit demselben Resultat vor heimischer Kulisse von Werder Bremen. Meister VfL Wolfsburg kann mit einem Sieg in Köln wieder die Spitzenposition zurückerobern.

Was für ein verrückter Beginn in Hamburg. Nach nicht mal 180 Sekunden bugsierte Guy Demel den Ball über die Linie. Im direkten Gegenzug gelang Nelson Valdez per Kopf der Ausgleich. Doch die Gastgeber von Coach Bruno Labbadia brachte der Gegentreffer nicht aus dem Konzept. Zumal die Borussen-Abwehr aus Dortmund den HSV- Angreifern reichlich Raum bot. Ze Roberto nutzte ihn (10.) ebenso wie Paulo Guerrero (12.). Nach dem turbulenten Start ging es etwas ruhiger weiter, ehe Marcus Berg (74.) den vierten HSV-Treffer markierte.

In München nahm Rekonvaleszent Franck Ribéry wie erwartet erstmal auf der Bayern-Bank Platz. Dafür erstmals in der Bundesliga von Beginn an am Ball: Anatoli Timoschtschuk. Ebenfalls zurückgekehrt: Nationalspieler Miroslav Klose. Doch jubeln durften erst einmal die Gäste. Mesut Özil (39.) schob den Ball ins Netz und setzte damit die Bayern von Louis van Gaal gewaltig unter Zugzwang. Klose blieb nach dem Wechsel draußen, dafür kam Ivica Olic. Und dann auch noch Ribéry. Das zeigte Wirkung: Eine Woche nach dem 1:1 in Hoffenheim rettete Nationalspieler Mario Gomez (72.) den Bayern wenigstens einen Punkt.

Von Derby-Brisanz war bei Stuttgarts 4:2 (0:0) gegen Freiburg eine Halbzeit lang nichts zu spüren. Der VfB bekam wenig zustande, nachdem Spielführer Thomas Hitzlsperger rausrotiert worden war. Dafür gaben aber Pawel Pogrebnjak und Alexander Hleb ihren Heim-Einstand. Und beide waren maßgeblich an der 1:0-Führung beteiligt. Eingeleitet von Hleb braucht Pogrebnjak (53.) nur noch einzuschieben. Der VfB legte nach: Elson traf per Foulelfmeter (65.). Den Anschlusstreffer von Mahamadou Idrissou (70.) beantworteten Elson (76.) mit einem spektakulären Distanzschuss und Julian Schieber (89.).

Endlich die Premiere in neuen Schmuckkästchen: Doch in der umgebauten BayArena mussten sich die Fans lange bis zum ersten Torjubel beim 1:0 (0:0) zwischen Leverkusen und 1899 Hoffenheim gedulden. Stefan Kießling erlöste schließlich die Hausherren von Trainer Jupp Heynckes, der damit vier Punkte aus den ersten beiden Partien einheimste.

Hannover-Coach Dieter Hecking musste beim 1:1 (0:0) ohne seinen Abwehrspieler Steven Cherundolo auskommen. Der befindet sich in Quarantäne, weil in der amerikanischen Nationalmannschaft - Cherundolo war beim 1:2 unter Woche in Mexiko dabei - ein Profi an der Schweinegrippe erkrankt ist. Und dann ging Mainz auch noch in Führung durch den zur Pause eingewechselte Aristide Bancé (53.). Allerdings gelang Jiri Stajner (56./Foulelfmeter) nur drei Minuten später per Foulelfmeter der Ausgleich.

Durch das 1:1 (1:0) gegen den Aufsteiger 1. FC Nürnberg verpasste die Frankfurter Eintracht den zweiten Sieg im zweiten Spiel - und die Tabellenführung wenigstens für ein paar Stunden. Eine Woche nach dem 3:2-Auftaktsieg bei Werder Bremen ließ Caio die heimischen Fans schon in der 17. Minute jubeln. Albert Bunjaku gelang aber nach einer guten Stunde der Ausgleich und rettete dem „Club“ damit wenigstens einen Zähler aus den ersten beiden Partien.