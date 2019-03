Bayern wahrt Chance in Euroleague mit Sieg gegen Barcelona

Bei der Hauptversammlung der Dehoga-Ortsstelle hat es am Donnerstagnachmittag einen verbalen Knall gegeben. Einige Bad Waldseer Wirte wenden sich ganz bewusst vom städtischen Fest „Bad Waldsee schmeckt“ am 1. Juni ab. Der Grund: Die Gastronomen und Hoteliers sind verärgert über die Entscheidung, dass an der B 30 ein Rasthof samt Hotel und Fastfood-Kette gebaut werden soll.

Als Citymanagerin Shqipe Karagja das Konzept des Festes vorstellt ist es ruhig.