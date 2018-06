Bayern-Startelf gegen Atlético ohne Müller und Ribéry

Überraschend ohne Weltmeister Thomas Müller und Franck Ribéry in der Startelf tritt der FC Bayern München am Abend im Halbfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid an.

Trainer Pep Guardiola setzt auf eine eher defensive Ausrichtung mit Xabi Alonso, Arturo Vidal und Thiago im Mittelfeld. Jérôme Boateng ist nach seiner Adduktorenverletzung noch nicht wieder im Kader. Vor Torwart Manuel Neuer bilden Philipp Lahm, Javier Martinez, David Alaba und Juan Bernat die Viererkette. Als Offensivtrio bietet Guardiola Kingsley Coman, Robert Lewandowski und Douglas Costa auf.