Bayern-Star Lewandowski erzielt sein 250. Bundesliga-Tor

Eigentlich war Geschäftsführerin Margita Geiger am Montagabend in die Sitzung des Gemeinderats gekommen, um den Jahresabschluss 2019 des Medizin-Campus Bodensee zu präsentieren. Allerhöchste Aufmerksamkeit wurde der Klinik-Chefin allerdings nicht beim Erläutern der hohen Verluste zuteil – die längst bekannt und erläutert sind – sondern als sie aktuelle Einblicke gewährte in den Corona-Alltag in den zwei verbliebenen Krankenhäusern des Verbunds, in Friedrichshafen und Tettnang.