Bayern siegen 13:0 beim Schweinsteiger-Comeback

Doha (dpa) - Der FC Bayern München hat sein erstes Spiel im neuen Jahr hoch gewonnen. Beim Comeback von Fußball-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger besiegte der Bundesliga-Tabellenführer im Trainingslager in Doha den SC Al-Sailiya mit 13:0 (3:0).

Gegen den vom deutschen EX-Nationalspieler Uli Stielike betreuten Zweitligisten aus Katar trafen vor der Pause Arjen Robben (36. Minute), Mario Gomez (37.) und Thomas Müller (45.). Nach der Pause, in der Trainer Jupp Heynckes komplett durchwechselte, war Ivica Olic gleich fünfmal erfolgreich (52./62./74./82./84.). Außerdem trafen Nils Petersen (54./85.), Franck Ribéry (73./77.) und Diego Contento (78.).

Heynckes bot in der ersten Hälfte eine Mannschaft auf, die so auch in zwei Wochen beim Rückrundenstart in Mönchengladbach auflaufen könnte. Vor Torwart Neuer bildeten Boateng, van Buyten, Badstuber und Lahm die Abwehrreihe. Im Mittelfeld agierten Timoschtschuk und Schweinsteiger sowie offensiv Robben, Müller, Kroos und davor Gomez.

Schweinsteiger zeigte gute Ansätze und ging zwei Monate nach seinem Schlüsselbeinbruch bei seinem 45-Minuten-Einsatz auch engagiert in die Zweikämpfe. Der gegen Gladbach gesperrte Ribéry trieb das Spiel im zweiten Durchgang an, in dem auch der Brasilianer Breno zu seinem ersten Saisoneinsatz im Profiteam kam.