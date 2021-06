Bayern schalten Riesen aus und ziehen ins Endspiel ein

Zurück in den Unterricht heißt es für die Schülerinnen und Schüler in Biberach am Montag nach den Pfingstferien. Vielerorts heißt das auch: zurück in die Klassenzimmer.

Diese Regeln gelten aktuell Nachdem die Inzidenz im Landkreis zuletzt seit fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 beziehungsweise 150 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gefallen war, dürfen Schulen seit Freitag, 21. Mai 2021, wieder mit Wechselunterricht beginnen.