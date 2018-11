Bayern mit Müller gegen Athen - Kimmich wieder rechts

Der FC Bayern bestreitet das Champions-League-Spiel gegen AEK Athen mit Thomas Müller in der Startformation.

Bei der Partie am Abend in München bilden Jérôme Boateng und Mats Hummels die Innenverteidigung gegen den griechischen Fußball-Meister. Anders als bei seiner enttäuschenden Vorstellung am Samstag beim 1:1 gegen den SC Freiburg spielt Joshua Kimmich wieder rechts in der Verteidigung. Dafür rückt Javi Martínez auf die Sechserposition. Der angeschlagene James Rodríguez (Wadenprobleme) nimmt auf der Ersatzbank Platz.

Startelf FC Bayern: Neuer - Kimmich, Boateng, Hummels, Alaba - Martínez - Gnabry, Müller, Goretzka, Ribéry - Lewandowski

Bundesliga-Spielplan

Bundesliga-Tabelle

Bayern-Kader mit Saisonbilanz

UEFA-Pressemappe zum Champions-League-Spiel Bayern - Athen

Hinspiel

Seite zum Spiel bei UEFA

Kader AEK Athen

Statistik Champions League