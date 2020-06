Bayern mit Cuisance und Zirkzee gegen Gladbach

Schlachthöfe stehen seit dem Ausbruch des Coronavirus in mehreren deutschen Betrieben massiv in der Kritik. Insbesondere Großbetriebe, in denen die Tiere von schlecht bezahlten Arbeitskräften aus Osteuropa im Akkord getötet und zerlegt werden. Dass es auch anders geht, zeigt der einzige Schlachthof im Bodenseekreis. Er befindet sich in Überlingen.

Für die Schlachtung greift der Betrieb nicht, wie es in den großen Fleischfabriken gängige Methode ist, auf billige Arbeitskräfte aus Osteuropa zurück, sondern auf eigenes Personal.