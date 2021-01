Bayern mit Coman, Gnabry fraglich - Keine Neuzugänge

Der FC Bayern München kann im Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach wieder auf Kingsley Coman zurückgreifen.

Der Siegtorschütze aus dem Champions-League-Finale ist nach seiner Muskelverletzung wieder fit. „Kingsley Coman hat voll mittrainiert und wird auch im Kader stehen“, sagte Trainer Hansi Flick am Tag vor einem Klassiker der Fußball-Bundesliga am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).

Der Einsatz von Serge Gnabry, der beim 5:2 gegen den FSV Mainz eine Prellung erlitten hatte, ist dagegen noch offen. „Man mus abwarten“, sagte Flick. Joshua Kimmich, der gegen die Mainzer in der zweiten Hälfte als Rechtsverteidiger ausgeholfen hatte, wird in Gladbach wieder ins Zentrum zurückkehren. „Joshua wird auf der Sechs spielen“, legte sich Flick fest.

Nachdem die Münchner zuletzt in der Bundesliga achtmal in Rückstand geraten waren, forderte Flick einen anderen Auftritt seiner Stars ein. „Wir müssen mit einer anderen Haltung, einer anderen Dynamik, einer anderen Intensität ins Spiel gehen, in den Zweikämpfen mehr präsent sein als in den Spielen zu vor und gegen den Ball auch mal den Meter mehr machen“, sagte der 55-Jährige. „Wir brauchen eine andere Einstellung von Anfang an und nicht erst ab der 48., 49. Minute. Ich möchte, dass wir das zeigen, was wir im Stande sind zu leisten. Die Mentalität hat die Mannschaft - ohne Frage.“

Flick sieht zudem in der laufenden Transferperiode keine Notwendigkeit für Neuzugänge. „Die Situation, die aktuell fast alle Clubs auf der Welt haben, gerade mit Corona, ist nicht ganz so einfach. Deswegen bin ich auch überhaupt keiner, der hier vorangeht und sagt, ich möchte neue Spieler haben. Im Gegenteil“, sagte er. Die Situation, die mit großen finanziellen Einbußen für die Vereine verbunden ist, sei aktuell wie auch schon im Sommer nicht einfach. „Den Kader, den wir jetzt haben, werden wir bis zum Ende der Saison haben“, sagte Flick.

Zuvor hatte schon Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge Zugänge für den Winter ausgeschlossen. Er verwies dabei auf den Einnahmeausfall wegen fehlender Zuschauereinnahmen in Folge der Geisterspiele.

Auch nach Spekulationen über mögliche Abgänge von Altstar Javi Martínez (32) und Joshua Zirkzee (19) plant Flick mit den beiden. „Ich gehe davon aus, dass sie das nächste halbe Jahr bei uns im Kader stehen“, sagte Flick. Bei beiden Spielern habe er nichts gehört in diese Richtung. Allerdings könne es im Fußball immer schnell gehen.

Flick ist mit seiner Personalauswahl zufrieden. „Wir haben eine sehr gute Qualität im Kader. Ich sehe auch nicht groß, dass unsere Ziele gefährdet sind“, sagte der 55 Jahre alte Trainer. „Dass wir Luft nach oben haben, weiß auch die Mannschaft, das weiß jeder einzelne Spieler. Daran müssen wir arbeiten“, forderte der Coach.

© dpa-infocom, dpa:210107-99-932669/3

