Bayern kämpft vergeblich

Es hat nicht gereicht: Der FC Bayern hat das Hinspiel im Halbfinale der Champions League mit 1:2 verloren.

Den verletzte Arturo Vidal hielt es nicht mehr auf seinem Sitz. Minutenlang stand der Chilene in der zweiten Halbzeit vor seiner Sitzschale auf der Tribüne und dirigierte die Offensive, raufte sich den Irokesen, zeigte Pässe und Laufwege und wäre wohl am liebsten direkt aufs Feld gerannt. Und hätte der FC Bayern München den aggressiven Leader Vidal während der unglücklichen 1:2 (1:1)-Niederlage gegen Real Madrid gern auf dem Feld gehabt. Die Erwartungen waren hoch gewesen und die Umstände wurden im Spielverlauf immer schwieriger. Doch der FC Bayern hielt vielem stand, kämpfte und musste dennoch aufstecken.

„Wenn Real im Moment jemand schlagen kann, dann der FC Bayern“, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vor der Partie verkündet und nicht zuletzt dadurch Titelträume genährt. Und die Hausherren legten direkt los: 24 Sekunden waren gespielt, da wurde es zum ersten Mal gefährlich vor dem Gehäuse von Reals Keylor Navas. Robert Lewandoski steckt im Strafraum zu Thomas Müller durch, doch der sonst mit Gummi-Extremitäten ausgestattet scheinende Offensivakteur kann auch nicht alles, schon gar nicht Bälle verwerten, die ihm weit in den Rücken gespielt werden. Doch eines war nach dieser Aktion klar: direkt drauf, hoch stehen und sein Heil in der Offensive suchen, war die Marschrichtung, die Trainer-Routinier Jupp Heynckes ausgegeben hatte. Mit Müller, Lewandowski, Frank Ribéry und Arjen Robben praktizierte Heynckes Offensive Pur. Schon in Hinspiel All In zu gehen schien nicht nur aufgrund des letztjährigen Duells der beiden Branchen-Riesen der richtige Weg. Und noch etwas schien unausweichlich: Tormaschine Christiano Ronaldo aus dem Spiel zu nehmen, hatte CR7 im Viertelfinale der vergangenen Königsklasse doch fünf der ingesamt sechs Real-Tore gegen die Bayern erzielt.

Theoretisch einfach, praktisch kommt es jedoch meist anders als man denkt .... Und schon in der 8. Spielminute musste Heynckes seinen ursprünglichen Plan über den Haufen werfen und den verletzten Robben durch Thiago ersetzen. Im vergangenen Jahr fiel Robert Lewandowski vor den Partien gegen Real Madrid auf die Schulter. Der FC Bayern konnte ihn nicht ersetzen und schied aus. Nun war er fit, doch taten die Madrilenen mit allerlei Härte alles, um die Gastgeber zu dezimieren.

Ein kleine Druckphase der Gäste blieb zudem folgenlos und so schien alles in der 28. Minute in die richtige Richtung zu laufen: Ex-Madrilene James Rodriguez steckt mit einem Zuckerpass in die Schnittstelle zwischen Innen und Außenverteidiger durch und findet Joshua Kimmich. Der gebürtige Rottweiler ist schneller als alle Verfolger und schließt aus etwa zwölf Metern ab. Dass Navas in der Aktion nicht gut aussieht - geschenkt. Führung. Doch schon fünf Minuten später der nächste Rückschlag für die Heynckes-Truppe, nach Robben muss auch Innenverteidiger Jérôme Boateng verletzt vom Feld. Derart durcheinandergewirbelt wurden die Uhren in der 44. Minute wieder auf Null gestellt. Ronaldo wollte schon zum Fallrückzieher ansetzen, ließ den Ball dann aber zu Wuschelkopf Marcelo passieren, der ihn im Kasten von Torhüter Sven Ulreich unterbrachte. Dass die Bayern mit einem Unentschieden in die Pause gingen, konnten sie wohl verkraften, den Verlust zweier Säulen wog dagegen schwerer. Doch auch ohne sie kämpfte der Rekordmeister, blieb das bestimmende Team und wurde in der 57. Minute bestraft. Rafinha spielt unbegrenzt auf Höhe der Mittellinie einen Fehlpass in die Beine von Marco Asensio, der den Ball im Bayern-Tor unterbrachte.

Alles Anrennen und alle Chancen (Müller, 67., Lewandwoski, 88.) halfen nichts, auch nicht, dass Ronaldos Tor (72.) wegen Handspiels zurecht aberkannt wurde. Die Niederlage konnte nicht mehr abgewendet werden, genauso wenig wie die unglückliche Ausgangslage vor dem Rückspiel in Madrid. Doch scheint in der Königsklasse dieses Jahr nichts unmöglich, der nächste Auftritt der „Bestia Negra“ inklusive.