Bayern hält BVB auf Abstand - Werder fertigt 96 ab

Der FC Bayern hat den Angriff von Verfolger Borussia Dortmund abgewehrt. Im Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga kam der Tabellenführer aus München beim schärfsten Rivalen aus Dortmund zu einem 0:0 und beendeten damit vorerst die Hoffnungen auf ein spannenderes Titelrennen.

Nach dem 25. Spieltag beträgt der Vorsprung des Titelverteidigers auf den BVB weiter fünf Punkte.

Werder Bremen brachte mit einem 4:1 Schlusslicht Hannover 96 und seinen früheren Trainer Thomas Schaaf wieder ein Stück näher an die 2. Liga. Auch der Vorletzte 1899 Hoffenheim kassierte beim 1:5 in Stuttgart eine deftige Niederlage. Bei Eintracht Frankfurt wird es nach dem 1:1 gegen Ingolstadt für Trainer Armin Veh ganz eng. Im Kampf um die Europapokal-Plätze feierte der FC Schalke 04 ein 3:1 beim 1. FC Köln. Der VfL Wolfsburg setzte seinen Aufwärtstrend mit einem 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach fort. Bayer Leverkusen rettete nach 0:3-Rückstand in Augsburg gerade noch ein 3:3.

Borussia Dortmund - FC Bayern München 0:0

Nach der jüngsten Bayern-Niederlage gegen Mainz hoffte die Liga, dass die Dortmunder den Rekordmeister doch noch zu bedrängen. In der hochklassigen Partie hatten die Bayern vor allem in der zweiten Halbzeit ein Übergewicht und kamen zu mehreren Chancen. Ein Tor gelang ihnen nicht. Vor 81 000 Zuschauern war das Remis am Ende glücklich für die Dortmunder.

1. FC Köln - FC Schalke 04 1:3 (1:2)

Den Schalkern scheint die Stimmungswende zu gelingen. Auf das 3:2 gegen den HSV ließen die Königsblauen einen verdienten Erfolg in Köln folgen und stehen zumindest für eine Nacht wieder auf einem Champions-League-Platz. Klaas-Jan Huntelaar per Strafstoß, Max Meyer und Franco di Santo trafen für die Gäste. Bei den Hausherren beendete Leonardo Bittencourt seine Torflaute, dennoch sind die Kölner nun schon seit vier Partien sieglos.

Werder Bremen - Hannover 96 4:1 (2:1)

Claudio Pizarro heißt die Bremer Lebensversicherung. Mit seinem 100. Bundesliga-Tor für Werder zum 2:0 und den Vorlagen zum 1:0 von Fin Bartels und zum 3:1 von Theodor Gebre Selassie verdarb er seinem einstigen Trainer Thomas Schaaf die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Zlatko Junuzovic machte mit dem 4:1 alles klar. Für Schlusslicht Hannover traf nur Kenan Karaman, das Team um den glücklosen Coach Schaaf taumelt weiter Richtung Abstieg.

Eintracht Frankfurt - FC Ingolstadt 1:1 (0:1)

Eintracht-Trainer Armin Veh droht das Aus. Nach dem Elfmetertor von Moritz Hartmann liefen die Gastgeber früh einem Rückstand hinterher, wirkten verunsichert und konfus. Der Aufsteiger aber verpasste es zu erhöhen. So rettete Marco Russ den Frankfurtern per Kopf noch einen Punkt. Aber ob das für Veh reicht?

VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 2:1 (2:1)

Den Wolfsburgern ist die Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen KAA Gent geglückt. Dank der frühen Treffer von Julian Draxler und Max Kruse rückten die Niedersachsen den Europacup-Plätzen wieder etwas näher. Raffaels Anschlusstor gab den Gladbachern zwar noch vor der Pause Hoffnung, doch die Wende gelang nicht mehr.

VfB Stuttgart - 1899 Hoffenheim 5:1 (2:0)

Nach der zwölften Saisonniederlage hängt das Team von Jungtrainer Julian Nagelsmann auf einem Abstiegsplatz fest. Der VfB beendete dank der Treffer von Georg Niedermeier, der erstmals in seiner Bundesliga-Karriere doppelt traf, sowie Lukas Rupp, Filip Kostic und Timo Werner die Serie von drei Spielen ohne Sieg. Für Hoffenheim traf Andrej Kramaric. Mit nun 31 Punkten sind die Schwaben dem Klassenverbleib wieder ein gutes Stück näher.

FC Augsburg - Bayer Leverkusen 3:3 (2:0)

Der zum letzten Mal ausgesperrte Bayer-Trainer Roger Schmidt mochte sich die Partie gar nicht ansehen und reiste schon vor Anpfiff ab, um den nächsten Europa-League-Gegner Villarreal zu beobachten. Schmidt verpasste in Augsburg etwas. Zunächst bestrafte Ja-Cheol Koo mit drei Treffern die Abwehrfehler der Gäste und schoss die Schwaben 3:0 in Führung. Doch Karim Bellarabi, ein Eigentor von Paul Verhaegh und ein Last-Minute-Elfmeter von Hakan Calhanoglu retteten Bayer den Punkt.

