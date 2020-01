Bayern-Gegner Chelsea mit hohen Verlusten im Finanzjahr 2019

Der englische Spitzenclub FC Chelsea, in der Champions League Achtelfinalgegner des FC Bayern München, hat das Finanzjahr 2019 mit umgerechnet 114 Millionen Euro Verlust abgeschlossen.

Als Grund führten die Londoner, die in der vergangenen Saison die Europa League gewonnen hatten, die Verpflichtung einiger Spieler, die damit verbundenen Kosten sowie fehlende Einnahmen durch das Verpassen der Champions League an. Chelsea hatte unter anderem den US-Youngster Christian Pulisic für gut 65 Millionen Euro von Borussia Dortmund verpflichtet.

Trotz des hohen Verlusts zum Stichtag am 30. Juni 2019 sei die Einhaltung der Regularien zum Financial Fair Play der Europäischen Fußball-Union aber nicht gefährdet, teilte der Club mit. Chelsea trifft in der ersten K.o.-Runde der Königsklasse am 25. Februar in London und am 18. März in München auf den deutschen Rekordmeister.

FC Chelsea

Vereinsmitteilung