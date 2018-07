Bayern-Gegner Basel in Topform - Inter patzt

Berlin (dpa) - Der FC Basel hat sich mit einem 4:1 auf das Champions-League-Spiel am 28. September gegen den FC Bayern eingestimmt - Inter Mailand verpatzte seine Generalprobe auf die Heimpartie gegen Werder Bremen.

Der italienische Fußball-Meister verlor beim AS Rom durch einen Last-Minute-Treffer mit 0:1, bleibt aber in der Spitzengruppe der Serie A. Schalkes nächster Gegner, Benfica Lissabon, feierte bei Maritimo Funchal ein 1:0.

Der von Ex-Bayern-Spieler Thorsten Fink betreute FC Basel behauptete durch den deutlichen Erfolg beim FC Zürich den zweiten Tabellenplatz in der Schweizer Super League. Der frühere Stuttgarter Marco Streller traf zweimal, zudem waren Samuel Inkoom und Valentin Stocker für Basel erfolgreich. „Wir waren gegen Zürich defensiv hochkonzentriert, gut im Spielaufbau und in der Offensive sehr effizient. Genau so müssen wir am Dienstag weitermachen“, sagte Fink.

Benfica gewann auf der Insel Madeira durch das Tor von Verteidiger Fabio Coentrao. „Wir sind im Kommen, werden immer besser“, sagte Trainer Jorge Jesus nach dem zweiten Erfolg in Serie. Benfica strebt am 29. September bei Schalke 04 den ersten Sieg auf deutschem Boden bei europäischen Wettbewerben an. Bislang gab es in 18 Spielen zwölf Niederlagen und sechs Unentschieden.