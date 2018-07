Bayern-Gegner Basel in Topform - Fink begeistert

Zürich (dpa) - Im Gegensatz zum FC Bayern München hat der FC Basel seine Champions-League-Generalprobe mit Bravour bestanden. Der Schweizer Fußball-Meister gewann sein Ligaspiel beim FC Zürich mit 4:1 und präsentierte sich dabei in erstklassiger Form.

Mit 18 Punkten aus zehn Spielen festigte das vom früheren Bayern-Profi Thorsten Fink trainierte Team damit Platz zwei hinter Tabellenführer FC Luzern (20), der beim FC St. Gallen mit 2:1 erfolgreich war. Die Treffer für Basel, das am 28. September die Bayern empfängt, erzielten Samuel Inkoom (10. Minute) sowie der zweimal erfolgreiche frühere Bundesliga-Profi Marco Streller (44./67.) und Valentin Stocker (46.). „Wir haben verdient gewonnen, meine Mannschaft hat eine reife Leistung gezeigt“, kommentierte Fink. Für Zürich traf Xavier Margairaz zum Spielstand von 1:3. Behrang Safari sah bei Basel wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte (61.).

Fink blickt nun optimistisch dem Bayern-Spiel entgegen: „Wir waren gegen Zürich defensiv hochkonzentriert, gut im Spielaufbau und in der Offensive sehr effizient. Genau so müssen wir am Dienstag weitermachen.“ Am ersten Gruppen-Spieltag der Champions League hatte Basel beim rumänischen Titelträger CFR Cluj mit 1:2 verloren. Die Bayern, die am Samstag in der Bundesliga gegen Mainz 05 (1:2) verloren, feierten einen 2:0-Auftaktsieg gegen AS Rom.